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Карабах - Боруссия

26.08.2010, Четверг, 20:00 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига Европы , ответный матч Карабах - Боруссия
Первый матч: 0 - 4
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 23:05 Боруссия 4:0 Карабах
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