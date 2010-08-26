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Трабзонспор - Ливерпуль

26.08.2010, Четверг, 21:30 мск Трабзон, стадион Шенюл Гюнеш Лига Европы , ответный матч Трабзонспор - Ливерпуль
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 22:45 Ливерпуль 1:0 Трабзонспор
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