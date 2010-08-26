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Брондбю - Спортинг

26.08.2010, Четверг, 21:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Лига Европы , ответный матч Брондбю - Спортинг
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 23:30 Спортинг 0:2 Брондбю
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