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Спортинг - Брондбю

19.08.2010, Четверг, 23:30 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Лига Европы , первый матч Спортинг - Брондбю
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спортинг 6 4 0 2 14:6 +8 12
2. Лилль 6 2 2 2 8:6 +2 8
3. Гент 6 2 1 3 8:13 -5 7
4. Левски 6 2 1 3 6:11 -5 7
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