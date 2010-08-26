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Эльфсборг - Наполи

26.08.2010, Четверг, 22:45 мск Бурос, стадион Бурос Арена Лига Европы , ответный матч Эльфсборг - Наполи
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 23:00 Наполи 1:0 Эльфсборг
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