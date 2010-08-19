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Брюгге - Динамо

19.08.2010, Четверг, 22:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Лига Европы , первый матч Брюгге - Динамо
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вильярреал 6 4 0 2 8:5 +3 12
2. ПАОК 6 3 2 1 5:3 +2 11
3. Динамо Зб 6 2 1 3 4:5 -1 7
4. Брюгге 6 0 3 3 4:8 -4 3
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