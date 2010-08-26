Введите ваш ник на сайте

Марибор - Палермо

26.08.2010, Четверг, 22:45 мск Марибор, стадион Людски врт Лига Европы , ответный матч Марибор - Палермо
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 22:30 Палермо 3:0 Марибор
...
  • Читайте нас: 