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Аустрия - Арис

26.08.2010, Четверг, 21:00 мск Вена, стадион Генерали Арена Лига Европы , ответный матч Аустрия - Арис
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 17 августа, вторник 20:00 Арис 1:0 Аустрия
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