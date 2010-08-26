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Литекс - Дебрецен

26.08.2010, Четверг, 21:30 мск Ловеч, стадион Ловеч Лига Европы , ответный матч Литекс - Дебрецен
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 22:00 Дебрецен 2:0 Литекс
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