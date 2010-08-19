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Дебрецен - Литекс

19.08.2010, Четверг, 22:00 мск Дебренец, стадион Олаха Габора Лига Европы , первый матч Дебрецен - Литекс
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 6 4 2 0 10:3 +7 14
2. Металлист 6 3 2 1 9:4 +5 11
3. Сампдория 6 1 2 3 4:7 -3 5
4. Дебрецен 6 1 0 5 4:13 -9 3
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