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Униря - Хайдук

26.08.2010, Четверг, 21:30 мск Урзичень, стадион Униря Валахорум Лига Европы , ответный матч Униря - Хайдук
Первый матч: 1 - 4
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 22:30 Хайдук 4:1 Униря
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