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Хайдук - Униря

19.08.2010, Четверг, 22:30 мск Сплит, стадион Полюд Лига Европы , первый матч Хайдук - Униря
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 6 0 0 18:6 +12 18
2. Андерлехт 6 2 1 3 8:8 0 7
3. АЕК 6 2 1 3 9:13 -4 7
4. Хайдук Сп 6 1 0 5 5:13 -8 3
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