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Маккаби - ПСЖ

26.08.2010, Четверг, 22:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига Европы , ответный матч Маккаби - ПСЖ
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 20:30 ПСЖ 2:0 Маккаби
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