Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)

Сампдория - Вердер

24.08.2010, Вторник, 22:45 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Трансляция: НТВ Плюс Футбол - 22:30 (прямая) Лига Чемпионов , ответный матч Сампдория - Вердер
Первый матч: 1 - 3
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 18 августа, среда 22:45 Вердер 3:1 Сампдория
...
  • Читайте нас: 