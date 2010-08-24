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Андерлехт - Партизан

24.08.2010, Вторник, 22:45 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Лига Чемпионов , ответный матч Андерлехт - Партизан
Первый матч: 2 - 2
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 18 августа, среда 22:45 Партизан 2:2 Андерлехт
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