Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Мартин Ханссон (Хольмсё)

Шериф - Базель

24.08.2010, Вторник, 22:45 мск Тирасполь, стадион Шериф Трансляция: НТВ Плюс Онлайн - 22:30 (прямая) Лига Чемпионов , ответный матч Шериф - Базель
Первый матч: 0 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 18 августа, среда 22:45 Базель 1:0 Шериф
...
  • Читайте нас: 