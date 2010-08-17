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Судьи
Главный судья:
Франк Де Блекере (Оденарде)
Помощники:
Петер Херманс, Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)

Янг Бойз - Тоттенхэм

17.08.2010, Вторник, 22:45 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Трансляция: "НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов , первый матч Янг Бойз - Тоттенхэм
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