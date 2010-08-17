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Русенборг - Копенгаген

17.08.2010, Вторник, 22:45 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига Чемпионов , первый матч Русенборг - Копенгаген
Кубок УЕФА (2008/2009), группа G
4 тур
4 декабря, четверг 22:45 Копенгаген 1:1 Русенборг
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