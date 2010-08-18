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Зальцбург - Хапоэль

18.08.2010, Среда, 22:45 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига Чемпионов , первый матч Зальцбург - Хапоэль
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