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Бенфика - Порту

07.08.2010, Суббота, 23:45 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Суперкубок Португалии, Финал Бенфика - Порту
Чемпионат Португалии (2009/2010)
29 тур
2 мая, воскресенье 23:15 Порту 3:1 Бенфика
14 тур
20 декабря, воскресенье 23:15 Бенфика 1:0 Порту
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