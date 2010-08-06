Введите ваш ник на сайте

Дуйсбург - Нюрнберг

06.08.2010, Пятница, 20:30 мск Дуйсбург, стадион МСВ Арена Товарищеские матчи Дуйсбург - Нюрнберг
Германия. Бундеслига (2007/2008)
32 тур
7 мая, среда 22:00 Нюрнберг 2:0 Дуйсбург
15 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Дуйсбург 1:0 Нюрнберг
...
  • Читайте нас: 