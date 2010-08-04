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Боруссия - Манчестер Сити

04.08.2010, Среда, 22:00 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Товарищеские матчи Боруссия - Манчестер Сити
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