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Бенфика - Астон Вилла

01.08.2010, Воскресенье, 23:55 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Товарищеские матчи Бенфика - Астон Вилла
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