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Арсенал - Селтик

01.08.2010, Воскресенье, 19:20 мск Лондон, стадион Эмирейтс Товарищеские матчи Арсенал - Селтик
Лига Чемпионов (2009/2010)

ответный матч		 26 августа, среда 22:45 Арсенал 3:1 Селтик
Лига Чемпионов (2009/2010)

первый матч		 18 августа, вторник 22:45 Селтик 0:2 Арсенал
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