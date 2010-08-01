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Нюрнберг - Антальяспор

01.08.2010, Воскресенье, 19:00 мск Нюрнберг, стадион Грюндиг-Арена Товарищеские матчи Нюрнберг - Антальяспор
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