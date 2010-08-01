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Боруссия - Ливерпуль

01.08.2010, Воскресенье, 16:30 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Товарищеские матчи Боруссия - Ливерпуль
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