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Манчестер Сити - Интер

01.08.2010, Воскресенье, 04:00 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Товарищеские матчи Манчестер Сити - Интер
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