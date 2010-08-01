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Астон Вилла - Фейеноорд

01.08.2010, Воскресенье, 00:15 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Товарищеские матчи Астон Вилла - Фейеноорд
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