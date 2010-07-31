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Бордо - Рома

31.07.2010, Суббота, 18:45 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Товарищеские матчи Бордо - Рома
Лига Чемпионов (2008/2009), группа A
6 тур
9 декабря, вторник 22:45 Рома 2:0 Бордо
2 тур
1 октября, среда 22:45 Бордо 1:3 Рома
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