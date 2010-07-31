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Ганновер-96 - Валенсия

31.07.2010, Суббота, 22:00 мск Ганновер, стадион Эйч-Ди-Ай-Арена Товарищеские матчи Ганновер-96 - Валенсия
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