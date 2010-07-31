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Бавария - Кельн

31.07.2010, Суббота, 20:35 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Товарищеские матчи Бавария - Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 17:30 Кельн 1:1 Бавария
8 тур
3 октября, суббота 17:30 Бавария 0:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2008/2009)
21 тур
21 февраля, суббота 17:30 Бавария 1:2 Кельн
4 тур
13 сентября, суббота 17:30 Кельн 0:3 Бавария
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