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Арсенал - Милан

31.07.2010, Суббота, 19:20 мск Лондон, стадион Эмирейтс Товарищеские матчи Арсенал - Милан
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, вторник 22:45 Милан 0:2 Арсенал
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/8 финала
первый матч		 20 февраля, среда 22:45 Арсенал 0:0 Милан
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