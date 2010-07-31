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Унион - Мидлсбро

31.07.2010, Суббота, 16:15 мск Берлин, стадион Ан дер Альтен Фёрстерай Товарищеские матчи Унион - Мидлсбро
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