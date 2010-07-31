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Твенте - Аякс

31.07.2010, Суббота, 22:00 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Суперкубок Голландии, 1 тур Твенте - Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
22 тур
7 февраля, воскресенье 18:30 Аякс 3:0 Твенте
13 тур
8 ноября, воскресенье 18:30 Твенте 1:0 Аякс
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