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Бенфика - Фейеноорд

30.07.2010, Пятница, 23:55 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Товарищеские матчи Бенфика - Фейеноорд
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