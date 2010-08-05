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Аустрия - Рух

05.08.2010, Четверг, 22:30 мск Вена, стадион Генерали Арена Лига Европы , ответный матч Аустрия - Рух
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 20:00 Рух 1:3 Аустрия
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