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Тимишоара - МюПа

05.08.2010, Четверг, 21:30 мск Тимишоара, стадион Дан Пэлтинишан Лига Европы , ответный матч Тимишоара - МюПа
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 20:00 МюПа 1:2 Тимишоара
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