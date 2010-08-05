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Монпелье - Дьёр

05.08.2010, Четверг, 22:45 мск Монпелье, стадион Стад де ля Моссон Лига Европы , ответный матч Монпелье - Дьёр
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:30 Дьёр 0:1 Монпелье
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