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Хоффенхайм - Антальяспор

28.07.2010, Среда, 20:00 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Товарищеские матчи Хоффенхайм - Антальяспор
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