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Гвадалахара - Универсидад де Чили

28.07.2010, Среда, 05:15 мск Кубок Либертадорес, 1/2 финала , ответный матч Гвадалахара - Универсидад де Чили
Первый матч:
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