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Судьи
Главный судья:
Массимо Бузакка (Беллинцона)

Интер - Атлетико

27.08.2010, Пятница, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Суперкубок УЕФА, Финал Интер - Атлетико
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