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Гамбург - Мюнхен 1860

27.07.2010, Вторник, 22:15 мск Гамбург, стадион Имтех Арена Товарищеские матчи Гамбург - Мюнхен 1860
Германия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
27 января, вторник 21:00 Гамбург 3:1 Мюнхен 1860
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