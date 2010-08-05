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Яблонец - АПОЭЛ

05.08.2010, Четверг, 22:00 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Лига Европы , ответный матч Яблонец - АПОЭЛ
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 21:00 АПОЭЛ 1:0 Яблонец
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