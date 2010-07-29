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АПОЭЛ - Яблонец

29.07.2010, Четверг, 21:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига Европы , первый матч АПОЭЛ - Яблонец
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