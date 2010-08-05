Введите ваш ник на сайте

ОФК - Галатасарай

05.08.2010, Четверг, 19:30 мск Белград, стадион Омладински Лига Европы , ответный матч ОФК - Галатасарай
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:00 Галатасарай 2:2 ОФК
...
  • Читайте нас: 