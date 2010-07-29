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Галатасарай - ОФК

29.07.2010, Четверг, 22:00 мск Стамбул, стадион Али Сами Йен (снесен) Лига Европы , первый матч Галатасарай - ОФК
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