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Мазервелл - Олесунн

05.08.2010, Четверг, 22:45 мск Мазервелл, стадион Фир Парк Лига Европы , ответный матч Мазервелл - Олесунн
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 21:00 Олесунн 1:1 Мазервелл
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