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Гетеборг - АЗ Алкмаар

05.08.2010, Четверг, 21:00 мск Гетеборг, стадион Гамла Уллеви Лига Европы , ответный матч Гетеборг - АЗ Алкмаар
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:45 АЗ Алкмаар 2:0 Гетеборг
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