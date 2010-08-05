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Люцерн - Утрехт

05.08.2010, Четверг, 21:45 мск Люцерн, стадион Аллменд Лига Европы , ответный матч Люцерн - Утрехт
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 20:45 Утрехт 1:0 Люцерн
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