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Брондбю - Будучность

05.08.2010, Четверг, 21:30 мск Брённбю, стадион Брондбю Лига Европы , ответный матч Брондбю - Будучность
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 23:00 Будучность 1:2 Брондбю
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